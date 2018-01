Grupo Estado avan?a em seu modelo de gest?o

O Grupo Estado implantou nesta sexta-feira, 15, a profissionaliza??o da presid?ncia do Conselho de Administra??o. A empresa divulgou esta tarde o seguinte comunicado: "O administrador Aur?lio de Almeida Prado Cidade tomou posse hoje, 15 de junho, como novo presidente do Conselho de Administra??o do Grupo Estado. A escolha ? mais um passo no processo de evolu??o do Grupo, iniciado com a reestrutura??o organizacional em 2001 e seguido da profissionaliza??o total das ?reas de gest?o em 2004. O Conselho de Administra??o ? formado ainda por Fern?o Lara Mesquita; Francisco Mesquita Neto; J?lio C?sar Ferreira de Mesquita; Patricia Maria Mesquita; e Roberto Crissiuma Mesquita. O cargo de presidente do Conselho de Administra??o j? foi ocupado por Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1984-1996); Ruy Mesquita (1996-1997); Francisco Mesquita Neto (1998-2005); e Roberto Crissiuma Mesquita (2005-2007). O Conselho de Administra??o do Grupo Estado, ?rg?o m?ximo da organiza??o e representativo dos acionistas (fam?lia Mesquita), estabelece as diretrizes de desenvolvimento estrat?gico das empresas. Tamb?m supervisiona e fiscaliza a diretoria executiva, e ? respons?vel pela representa??o institucional e a orienta??o editorial e empresarial do Grupo Estado. Aur?lio Cidade, de 57 anos, ? administrador de empresas com MBA pela Kellogg School of Management, Northwestern University, Estados Unidos. Foi presidente e CEO para a Am?rica do Sul da Louis Dreyfus Manufacturing, tendo liderado projetos empresariais em diversos pa?ses. Atualmente ? presidente do Conselho do Grupo Souto Vidigal, onde estruturou a governan?a corporativa e atua na liga??o entre o Conselho de Fam?lia e o Conselho de Administra??o. No Grupo Estado, ser? respons?vel pela condu??o dos trabalhos do Conselho de Administra??o e de coordena??o com a diretoria executiva."