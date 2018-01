Grupo Estado deixa transmissão em AM

A partir de 25 de maio a Rede Nossa Rádio, que pertence à Igreja Internacional da Graça de Deus, assume a programação da frequência Amplitude Modulada (AM) 700 KHz, uma permissão da empresa Rádio Eldorado Ltda., do Grupo Estado. O grupo continuará como titular e responsável pela operação. Um segundo acordo entre as organizações dispõe sobre a possível transferência da permissão e da frequência AM, após cumpridas as condições contratuais e aprovação do Ministério das Comunicações.

A Rádio Estadão vinha utilizando essa frequência, com conteúdo em duplicidade com seu canal principal em Frequência Modulada (FM). A partir de 25 de maio, a Rádio Estadão passa a transmitir sua programação exclusivamente em FM (92,9 MHz), pelo site www.radio.estadao.com.br e pelo aplicativo para smartphones, disponível para os sistemas iOS e Android. A Rádio Eldorado permanece na frequência FM 107,3 Mhz.

O Grupo Estado tem priorizado investimentos em conteúdos e plataformas digitais destinados a públicos de qualificação diferenciada ou de interesse específico -como o lançamento, semana passada, do novo site móvel para celulares e da recentemente lançada série de aplicativos Viagens Paladar, entre outros.