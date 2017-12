Grupo interministerial vai estudar situação da cana no Nordeste Brasília, 22 - O governo está criando um grupo de trabalho interministerial para analisar a situação socioeconômica do setor sucroalcooleiro da Região Nordeste e propor medidas para a sua reestruturação. O grupo será integrado por representantes dos ministérios da Casa Civil, Agricultura, Fazenda, Integração Nacional e do Desenvolvimento Agrário. O grupo terá prazo de 120 dias, a contar da data de designação dos seus membros, para concluir as atividades.