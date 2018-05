Grupo M. Dias Branco terá novo presidente em maio O maior grupo da América Latina de alimentos, o brasileiro M. Dias Branco terá novo presidente a partir de 9 de maio de 1914. Dentro de uma sucessão familiar, Ivens Dias Branco passa a presidência para o filho Ivens Dias Branco Júnior, que hoje ocupa a vice-presidência industrial. Com 60 anos no M. Dias Branco e 79 anos de idade, Ivens (pai) passa para a presidência do Conselho Administrativo. Presidente do Grupo há 41 anos, Ivens alcançou a liderança continental do ramo de massas alimentícias com a aquisição do Grupo Adria.