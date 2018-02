Grupo prepara plantio em área de obra do São Francisco Recife, 27 O grupo de aproximadamente 1,5 mil manifestantes que realizaram a ocupação de duas fazendas que vinha sendo usadas como canteiro de obras no projeto de transposição do Rio São Francisco, em Cabrobró, no sertão de Pernambuco, estão preparando a área para plantio de alimentos e espécies nativas. A Advocacia Geral da União deu entrada com pedido de reintegração de posse. Segundo os manifestantes, qualquer ação referente à reintegração de posse só será organizada depois de expedida a ordem pelo juiz federal responsável pelo caso, da comarca de Salgueiro. A ação exige o arquivamento do projeto de transposição do rio. Ela envolve organizações sociais, movimentos populares e comunidades dos Estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia e Ceará.