GVT sai de prejuízo para lucro de R$ 57,2 mi no 3º trimestre

A operadora de telecomunicações GVT saiu de prejuízo para lucro líquido no terceiro trimestre deste ano. A companhia encerrou o terceiro trimestre de 2009 com lucro líquido de R$ 57,2 milhões, considerado recorde pela administração, ante um prejuízo de R$ 14,8 milhões no mesmo período em 2008.

Veja também:

Vivendi prepara nova proposta pela GVT

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já a receita líquida foi a maior de sua história em um trimestre, de R$ 442,3 milhões, um crescimento de 27,3% sobre os R$ 347,4 milhões registrados no terceiro trimestre de 2008.

O Ebitda teve alta de 30,9% na comparação para R$ 172,8 milhões, e a margem Ebitda cresceu 1,1 ponto porcentual, atingindo 39,1%.

No terceiro trimestre, a GVT registrou adição líquida de 247.194 linhas, um crescimento de 23,3% quando comparado com o 3ºtri08. Destas, 112.779 linhas são de voz, 63.243 de banda larga, 56.449 de dados no mercado corporativo, 11.157 VoIP e 3.566 do provedor de internet do grupo.