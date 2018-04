Honda começa produção de 3o carro no Brasil

Depois de começar a produção do sedã Civic em 1997 e do monovolume Fit em 2003, a montadora japonesa começará a venda do sedã City por 56.210 reais, com planos de vender 17 mil unidades em 2009, segundo comunicado em inglês divulgado pela empresa.

O City produzido na fábrica da Honda em Sumaré (SP) foi desenvolvido com base na terceira geração do veículo, que atualmente é vendido na Tailândia e outros países.

O carro lançado pela primeira vez no país asiático em 1996 e acumula vendas de mais de 1,2 milhão de unidades em cerca de 45 países.

A Honda começou a importar veículos para o Brasil em 1992, passando à produção local do Civic em 1997 com a construção de sua fábrica na cidade paulista. A unidade, em 2008, superou volume de 570 mil unidades produzidas.

No primeiro semestre deste ano, a Honda ficou na sexta posição em vendas de automóveis no país, com comercialização de 54,4 mil automóveis no Brasil, alta de 1,6 por cento sobre igual período do ano passado.

O anúncio da Honda surge em meio a uma série de lançamentos de veículos no país em um mercado que após sofrer um tombo entre o final de 2008 e início deste ano, vem sendo impulsionado por redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) prorrogada pelo governo até o final do ano e retomada do crédito.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Maria Pia Palermo)