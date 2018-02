Honda vai expandir instalações no Brasil A Honda Motor anunciou nesta quarta-feira que vai expandir em 11 por cento a capacidade de suas instalações no Brasil para produzir 1,5 milhão de unidades anuais, disse o presidente-executivo da empresa, Takeo Fukui. Segundo ele, a empresa gastará ainda 205 milhões de dólares para construir uma nova fábrica de carros na Tailândia, como parte de novos planos de impulsionar a produção globalmente para atender à crescente demanda. Fukui declarou ainda que a Honda vai montar uma fábrica de motocicletas no Vietnã que custará 65 milhões de dólares, com capacidade anual de produção de 500 mil unidades. A Honda, segunda maior montadora do Japão, está aumentando a sua capacidade em todo o mundo para atender à demanda cada vez maior, incluindo uma fábrica norte-americana no Estado de Indiana, que deve começar a produzir no ano que vem, com capacidade anual para 200 mil unidades. (Por Chang-Ran Kim)