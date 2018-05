HRT conclui perfuração na Namíbia e poço é seco

"O principal objetivo do poço foi testar o potencial dos recursos dos reservatórios turbidíticos de leque de assoalho de Bacia do Prospecto Murombe", disse a HRT por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A HRT afirmou ainda que o resultado do poço demonstrou que "ainda estamos numa curva de aprendizado na exploração das bacias da Namíbia". "A partir de agora daremos prosseguimento à nossa campanha de perfuração na Bacia de Orange, terceira locação exploratória - poço Moosehead-1, no PEL-24", destacou no comunicado Milton Romeu Franke, diretor-presidente da HRT.

A HRT é a operadora de 10 blocos offshore na Namíbia, incluídos em quatro Licenças de Exploração de Petróleo. A Galp Energia, com 14% de participação, é a parceira da HRT na perfuração dos três primeiros poços da atual campanha de exploração.