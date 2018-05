HSBC: PMI do Brasil fica estável em 50,4 em junho

"A média do PMI no segundo trimestre foi de 50,5, a mais fraca desde o terceiro trimestre do ano passado, reforçando a percepção de que após um início relativamente forte, a atividade econômica no segundo trimestre perdeu força", observou o economista-chefe do banco no Brasil, Andre Loes.

Segundo Loes, as notícias foram negativas também com relação à inflação e as empresas notaram aceleração do aumento de preços. "Os custos de insumos subiram ao ritmo mais elevado desde maio de 2011, enquanto que o aumento de preços de bens finais teve a taxa mais forte desde março de 2011", disse.

O volume de novos pedidos recebidos pelos fabricantes cresceu em junho. Ainda assim, as empresas consultadas citaram uma demanda externa mais fraca e maior concorrência. Com isso, as exportações caíram pelo terceiro mes seguido e houve um aumento modesto da produção em junho.