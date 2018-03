HSBC pode negociar compra de ativos do RBS na Ásia

O HSBC Holdings está em negociações avançadas para comprar os ativos de commercial banking e varejo do Royal Bank of Scotland (RBS) na China, Índia e Malásia, de acordo com uma fonte próxima da situação.

O aparecimento do HSBC como o principal interessado ocorre depois que as negociações entre o RBS e o Standard Chartered foram interrompidas por causa de discordâncias sobre preço, disse a fonte. Não está claro se o Standard Chartered saiu totalmente da disputa, mas parece ao menos que perdeu força.

O RBS quer vender parte de suas operações para honrar o pacote de ajuda recebido do governo do Reino Unido durante a crise financeira. O grupo, no entanto, pretende manter suas operações de banco de investimento e corporate banking na Ásia.

O HSBC, ao contrário, vem tentando aumentar sua presença em mercados relativamente saudáveis da região. O banco está concorrendo com o DBS Group Holdings, de Cingapura, na compra de ativos de private banking do ING na Ásia, por cerca de US$ 1,5 bilhão. O vencedor pode ser anunciado ainda neste mês. As informações são da Dow Jones.