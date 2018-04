IAC promove Workshop Internacional de Pós-colheita de Citros IAC promove Workshop Internacional de Pós-colheita de Citros O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) promove de entre os dias 10 e 12 o III Workshop Internacional de Pós-colheita de Citros e II Workshop Internacional de Pós-colheita de Frutas. Os eventos são realizados na sede da instituição, em Campias (SP) e são destinados a produtores, técnicos, engenheiros, agrônomos, empresários, pesquisadores, consultores, professores e estudantes universitários. Programação Dia 10/04/2007 8h - Inscrição 08:30h - Abertura 1ª MESA-REDONDA Biologia Molecular e a Qualidade de Fruta Coordenador: Ricardo Alfredo Kluge - ESALQ/ USP 9h - Expressão gênica e qualidade de fruta em citros Marcos Antônio Machado - IAC - Campinas (Brasil) 9:40h - Potencial de conservação e qualidade de frutas: aspectos biotecnológicos de pré e pós-colheita. César Valmor Rombaldi - UFPEL - Pelotas (Brasil) 10:20h - Café e visita aos Expositores 10:45h - Bases moleculares da qualidade de mamão: análise da expressão gênica durante o amadurecimento. João Roberto Nascimento - USP - São Paulo (Brasil) 11:30h - Biotecnologia Pós-colheita: retrospectivas e perspectivas. Jean - Claude Pech - INRA - Montpellier (França) 12:15h - Discussão 12:30h - Almoço 2ª MESA-REDONDA Fisiologia e a Qualidade Pós-colheita de Frutas Coordenador: Adimilson Bosco Chitarra - UFLA 13:30h - Etileno em frutas não climatéricas Ricardo Alfredo Kluge - ESALQ/ USP - Piracicaba (Brasil) 14:15h - Metabolismo de carboidratos no amadurecimento de frutas Franco Maria Lajolo - USP - São Paulo (Brasil) 15h - Café e visita aos Expositores 15:30h - Injúrias causadas pelo frio em citros e outras frutas Daniel Vázquez - INTA - Concórdia (Argentina) 16:30h - Injúrias mecânicas: efeitos e detecção José Fernando Durigan - UNESP - Jaboticabal (Brasil) 17:30h - Discussão 17h - Sessão de Posteres 19h - Coquetel de Confraternização Dia 11/04/2007 3ª MESA-REDONDA Colheita e Pós-colheita de Frutas Coordenador: Ângelo Pedro Jacomino - ESALQ/ USP 08h - Histórico da Pós-colheita no Brasil Adimilson Bosco Chitarra - UFLA - Lavras (Brasil) 08:45h - Pós-colheita de frutas tropicais não-tradicionais (nativas e exóticas) Ricardo Elesbão - EMBRAPA - Fortaleza (Brasil) 09:30h - Café e Visita aos Expositores 10h - Colheita e pós-colheita de abacaxi na Costa Rica Carlos F. Demerutis Peña - Universidad EARTH - San José (Costa Rica) 11h - Problemas ocorrentes no manejo pós-colheita e na comercialização de limas ácidas no México Crescenciano Saucedo Veloz - Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas - Texcoco (México) 12h - Almoço e Visita a Expositores 4ª MESA-REDONDA Beneficiamento e Armazenamento de Frutas Coordenador: Sylvio Honório - FEAGRI/ UNICAMP 13h - Uso de pré-resfriamento e de refrigeração em pós-colheita de frutas Clément Vigneaut - Horticulture R & D Centre - Quebec (Canadá) 14h - Modificação da atmosfera durante a conservação de citros Francisco Artés- Hernandez - Universidad Politécnica de Cartagena (Espanha) 15h - Café 15:30h - Propriedades físicas e mecânicas de frutas Antônio Carlos de Oliveira Ferraz - UNICAMP - Campinas (Brasil) 16:15h - Discussão 16:30h - Sessão de Posteres Dia 12/04/2007 5ª MESA-REDONDA Doenças Pós-colheita de Frutas e Métodos de Controle Coordenador: Eduardo Monteiro de Campos Nogueira - CSV - IB 8h - Epidemiologia e quantificação de danos de doenças pós-colheita em pêssegos e goiabas Lílian Amorim - ESALQ/ USP - Piracicaba (Brasil) 9h - Uso de tratamentos térmicos em pós-colheita de frutas Maurizio Mulas - Universidad de los Estudios de Sassari - Sardenha (Itália) 10h - Café 10:30h - Alternativas ao uso de fungicidas de sínteses para o controle de podridões em citros Rosário Torres - IRTA - Barcelona (Espanha) 11:30h - Discussão 12h - Almoço e visita a expositores 6ª MESA-REDONDA Pré-processamento e Comercialização de Frutas Coordenador: Dirceu de Mattos Júnior - IAC 13h - Processamento mínimo de citros e outras frutas Ângelo Pedro Jacomino - ESALQ/ USP - Piracicaba (Brasil) 14h - Evolução do suco de frutas pronto para beber Rogério Tocchini - ITAL - Campinas (Brasil) 15h - Café 15:30h - Comparação na logística de produção e exportação de frutas do Brasil e do Chile. Fernando Flores Cantilhano - EMBRAPA - Pelotas (Brasil) 16:45h - Mercado interno e externo para frutas in natura Maurício Mendes - FNP - São Paulo (Brasil) 17:30h - Discussão 18h - Encerramento