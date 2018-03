Ibama multa Basf em R$ 470 mil por agrotóxico irregular

Duas filiais da empresa Basf foram autuadas por produção e comercialização de agrotóxicos em desconformidade com a licença obtida, durante operação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O valor das multas aplicadas chegam a mais de R$ 470 mil.

A empresa tem 20 dias a contar da aplicação da penalidade administrativa para apresentar defesa ao Ibama. Até o momento, a operação apreendeu 99 sacos de 15 kg do agrotóxico Granutox 150 G, armazenados na empresa em Ibiporã, no Paraná.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amostras do produto foram encaminhadas para análise. A fiscalização continua em outras empresas que trabalham com agrotóxicos nos estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, segundo o Ibama.

Participam da operação agentes ambientais federais do Ibama de Uberlândia, em Minas, Curitiba, no Paraná e São Paulo, que com a colaboração de equipe técnica da Diretoria de Qualidade Ambiental do órgão - Diqua, estão lavrando os autos de infração, termos de apreensão e embargos.

A Diqua está realizando o levantamento de todos os ingredientes ativos registrados no Brasil para a produção de agrotóxicos, para que seja possível proceder a reavaliação daqueles que possuam grandes riscos ambientais. A reavaliação de agrotóxicos é um processo contínuo para aperfeiçoar os mecanismos de controle relacionados à segurança ambiental do uso desses produtos.