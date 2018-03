Iberia cancela voos para São Paulo por greve de tripulantes

A companhia aérea espanhola Iberia cancelou nesta terça-feira, 27, dois voos de Madri para Buenos Aires e São Paulo, devido à greve convocada pelos tripulantes para pedir um aumento salarial. De acordo com o site da companhia, entre os voos cancelados estão os de Madri-Buenos Aires e Madri-São Paulo.

A greve foi convocada pelos sindicatos para esta última segunda-feira e hoje, além dos dias 10 e 11 de novembro, diante da "reiterada recusa" da direção da companhia aérea a assinar o convênio coletivo. Este segundo dia de greve transcorre com tranquilidade no aeroporto de Barajas, em Madri, onde cerca de 50% dos passageiros que utilizam voos da companhia fazem conexão.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fontes sindicais e da companhia aérea disseram à Agência Efe que os serviços mínimos também se desenvolvem dentro do previsto hoje, sem que a companhia tenha sido obrigada a reprogramar nenhum voo, por enquanto, acrescentou um porta-voz da Iberia.

Entre esta última segunda-feira e hoje, a greve levou a companhia aérea a cancelar um total de 438 voos, que afetam principalmente as conexões de Madri com algumas das principais cidades espanholas e com outras europeias.