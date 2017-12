IBGE: agronegócio alavanca participação do Centro-Oeste no PIB Rio, 7 - A região centro-oeste está elevando rapidamente sua fatia de participação no PIB brasileiro e chegou a ser comparada com a China, pela velocidade do crescimento, pelo gerente de contas regionais do IBGE, Frederico Cunha. A região, que participava com 4,8% do PIB nacional em 1985, elevou a fatia para 7,5% em 2002. No que diz respeito ao volume do PIB, na comparação com 2001, a região apresentou um crescimento de 4,4% em 2002, ante uma média nacional de 1,9%. Todos os Estados da região apresentaram crescimento da economia no período: Mato Grosso (9,5%), Mato Grosso do Sul (1,9%), Goiás (4,9%) e Distrito Federal (2,8%). Cunha explicou que a região está sendo impulsionada principalmente pelo bom desempenho do agronegócio no País, especialmente a soja. O Mato Grosso, maior produtor nacional de soja, aumentou o PIB estadual em 258% de 1985 para 2002, o maior incremento da série do IBGE. Especificamente em 2002, o aumento de 9,5% no PIB do Mato Grosso foi impulsionado pela agropecuária, com expansão da soja (23%), café (122%), milho (33%), feijão (30%) e pecuária (11%). A indústria do Mato Grosso cresceu 9% de 2001 para 2002,, sob impacto do agribusiness, e as exportações aumentaram 34% no período.