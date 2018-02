IBGE: Brasil produziu 523,6 mi de dúzias de ovos no 1º trimestre Rio, 28 - Nos primeiros três meses deste ano, foram produzidas 523,6 milhões de dúzias de ovos de galinha, - 1,4% acima do apurado no primeiro trimestre de 2006; mas 1,8% inferior do registrado no quarto trimestre do ano passado. Os dados constam da Pesquisa Trimestral sobre o tema, divulgada há pouco pelo IBGE. O instituto revela que, no primeiro trimestre de 2007, os Estados de Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins e Maranhão não foram pesquisados, já que nestes locais não há estabelecimentos que se enquadrem na metodologia proposta. Ainda segundo o instituto, em termos de produção, no primeiro trimestre deste ano, ante igual trimestre do ano passado, os maiores crescimentos de produção aconteceram no Amazonas, Goiás e Mato Grosso. Foram pesquisadas quedas na Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. O instituto não revelou, em seu comunicado, as taxas de variação de produção nesses Estados.