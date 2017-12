IBGE estima safra 2004 em 119,5 milhões de toneladas São Paulo, 27 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou há pouco a estimativa de setembro para a safra 2004 que aponta uma produção de 119,5 milhões de toneladas. Se confirmado, o volume será 3,22% inferior à safra anterior (123,6 milhões de t). A estimativa de setembro ficou praticamente inalterada em relação à referente a agosto. Entre os produtos analisados, o principais aumentos na safra 2004 ante a safra anterior serão registrados no algodão herbáceo em caroço (62,36%) e no arroz em casca (29,42%). As quedas mais importantes ocorrerão no milho em grão segunda safra (-18,65%) e na soja em grão (-4,2%). Em novembro, IBGE deverá divulgar a primeira estimativa da safra 2004/05. Ainda hoje, às 10h o instituto vai divulgar um estudo sobre a produção de flores e plantas ornamentais do Brasil.