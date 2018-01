IBGE: safra de 119,5 mi de t é 3,4% menor do que no ano passado Rio, 26 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou há pouco a estimativa de julho da safra 2004, que aponta uma colheita de 119,5 milhões de toneladas, volume 3,36% inferior à safra 2003, a qual havia alcançado 123,6 milhões de t. A estimativa de julho é 0,57% superior à divulgada em junho especialmente por causa das revisões no período para o feijão de terceira safra (19,9%), milho de segunda safra (0,57%), soja em grão (0,35%) e trigo (0,42%). O chefe da Coordenação de Agropecuário do IBGE, Carlos Alberto Lauria, vai conceder entrevista coletiva a partir das 11 horas para comentar os resultados. (Jacqueline Farid)