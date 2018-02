IBGE: valor da folha de pagamento cai ap?s 5 altas O valor da folha de pagamento real dos trabalhadores da ind?stria caiu 3,5% em novembro de 2007 ante outubro do mesmo ano, na s?rie com ajuste sazonal, segundo o IBGE. O resultado negativo interrompe uma seq??ncia de cinco taxas positivas nessa base de compara??o. Houve aumento, entretanto, de 6,4% na compara??o com novembro de 2006, o que representa o melhor resultado desde dezembro de 2004 (10,7%). No acumulado do ano passado at? novembro, o valor da folha de pagamento real dos trabalhadores cresceu 5,3%. No per?odo de 12 meses at? novembro de 2007, o aumento foi de 4,8%.