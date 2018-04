IBM ajuda Wall Street a ter melhor semana em 4 meses

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, subiu 0,37 por cento, a 8.743 pontos. O Nasdaq avançou 0,08 por cento, a 1.886 pontos. Mas o S&P 500 caiu de 0,04 por cento, a 940 pontos.

A ação da IBM, subiu 4,3 por cento, sustentando a leve alta do Dow Jones, após a maior provedora de serviços de tecnologia do mundo reforçar suas perspectivas de lucro para o ano depois do fechamento dos mercados na quinta-feira.

Mas a notícia de que o Bank of America teve novas perdas com crédito e a inesperada queda da receita da General Eletric moderaram o otimismo sobre uma recuperação, depois de lucros e dados promissores do início da semana.

Com companhias como Intel e Goldman Sachs reportando fortes resultados trimestrais no começo da semana, os investidores estão ansiosos para que os balanços de outras empresas confirmem a expectativa mais animadora.

"Algum otimismo já foi precificado nos ganhos depois que o Goldman teve um bom trimestre e as financeiras exibiram um rali", disse Kevin Kruszenski, chefe de operações da KeyBanc Capital Markets, em Cleveland.

"O mercado avançou 7 por cento esta semana, então é o momento para um respiro", acrescentou Kruszenski.

Todos os três principais indicadores tiveram sua melhor semana desde meados de março, com o Dow e o S&P 500 quebrando uma sequência de quatro semanas de perdas.

No acumulado da semana, o Dow Jones ganhou 7,3 por cento, enquanto o S&P 500 subiu 7 por cento. O Nasdaq avançou 7,4 por cento.