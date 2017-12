Icone: Brasil deveria buscar acordos bilaterais e regionais Brasília, 28 - O presidente do instituto Icone, Marcos Jank, defendeu hoje que o Brasil intensifique as negociações bilaterais e regionais. "O Brasil tem negociado muito pouco nessas duas linhas", afirmou, em palestra no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em Brasília. Ele explicou que o governo brasileiro tem enfatizado as negociações multilaterais, ou seja, da Organização Mundial do Comércio (OMC). "As negociações da OMC são as mais demoradas, as mais complexas, cujos resultados demoram muito mais a aparecer", afirmou. Jank enfatizou que o Brasil não pode depender apenas de uma negociação multilateral. "Precisamos correr atrás de outros acordos", comentou. Há no mundo 196 países. Nos últimos anos, foi notificada à OMC a criação de 200 blocos e outros 150 estão em "fase de gestação", citou. Ele acrescentou que o México fechou mais de 30 acordos comerciais na última década. O Chile, outros 20. "Os Estados Unidos estão negociando de forma bilateral e fechado acordos de comércio com todos os vizinhos do Brasil, exceto com os países do Mercosul", avaliou. Marcos Jank jogou um balde de água fria nas negociações envolvendo a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), que tem cronograma para conclusão em janeiro de 2005. "Não vejo a Alca acontecer em menos de dois anos. Isso se ela vier", ressaltou. Ele enfatizou, no entanto, que o Brasil não pode desistir dos acordos comerciais. "Se a Alca não acontecer, outros acordos virão e pode ser que eles não sejam a nosso favor", alertou. O presidente do Icone avaliou que há "má vontade explícita" dos Estados Unidos e do Brasil em concluir as negociações. "Não há esforço aqui para que a negociação se conclua. Nos Estados Unidos, a situação não é diferente", disse. Jank disse, ao iniciar sua palestra, que é falsa a idéia de que qualquer abertura na área agrícola terá grande impacto para a produção interna. Isso porque, explicou, o agronegócio brasileiro acostumou-se a um mercado mais competitivo depois da abertura comercial feita pelo governo Collor. Jank afirmou que esta semana é decisiva para um acordo entre Mercosul e União Européia. O Mercosul apresentou sua proposta de negociação e aguarda a contrapartida da União Européia. "Hoje, diante da situação atual, eu diria que não sai", afirmou, referindo-se ao acordo comercial, que deve ser concluído até 31 de outubro. Jank criticou o fato de a União Européia não ter apresentado ainda sua proposta. "Sem oferta agrícola, não dá nem para começar a negociar", afirmou. Ele enfatizou que sem esse tema "a negociação pode ir para o ralo". Os dois blocos negociam há pelo menos 10 anos um acordo e a retomada da negociação pode custar outros dois ou três anos. Ele sinalizou que o comissário europeu para o Comércio, Pascal Lamy, pode "estar sem autoridade". O mandato do negociador termina neste ano. Apesar das dificuldades, Jank disse que a negociação entre os dois blocos é a que tem maior chance de ser concluída. (segue)