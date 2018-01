Icone fala na Agra Europe's 26th Outlook Conference Icone fala na Agra Europe's 26th Outlook Conference Marcos Jank apresentará o tópico "Concluding the Doha Round: a bright future for global agricultural trade?" na Agra Europe's 26th Outlook Conference, que acontece hoje e amanhã, em Londres. A conferência, que será aberta pela Comissária da União Européia para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural, Mariann Fischer Boel, terá como tema "Outlook 2007 - towards 2013: the prospects for CAP Reform". Segundo os organizadores do evento, os destaques serão: as novidades sobre a evolução da reforma da Política Agrícola Comum (PAC); impacto dos biocombustíveis nos mercados de alimentos; evolução das negociações na OMC; o futuro das áreas rurais na Europa; o impacto das mudanças climáticas e da escassez de água na agricultura européia.