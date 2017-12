IEA: preço agrícola sobe 1,87% na terceira semana de novembro São Paulo, 22 - Os preços agrícolas subiram 1,87% na terceira semana de novembro, com recuperação de 1,66 ponto porcentual em relação semana anterior. O índice de Preços Recebidos pelos agricultores (IPR) manteve tendência de alta, em virtude da elevação dos preços dos produtos de origem animal, bem como dos preços do café e da cana-de-açúcar. O levantamento é do pesquisador Nelson Batista Martin, do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Dos 19 produtos analisados pelo pesquisador, oito apresentaram crescimento no preço (banana, café, cana-de-açúcar, laranja, aves, boi, ovos e suínos), enquanto nove tiveram reduções (algodão, amendoim, arroz, batata, cebola, milho, soja, tomate e leite). O destaque de alta foi o preço dos ovos (mais 10,62%) e a queda mais expressiva ocorreu na cebola (menos 38,46%). Conforme a pesquisa, entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços das frutas e da cana-de-açúcar superou a redução nas cotações das olerícolas e dos grãos, elevando o preço do grupo em 0,72%. Já no segmento animal, o aumento nas cotações de boi, ovos, aves (frango) e suínos elevou os preços do grupo em 3,94%. O resultado foi a alta de 1,87% no IPR. Nelson Martin salienta que "o preço do milho continua em queda em plena entressafra, induzindo à redução na área plantada da cultura no verão da safra 2004/05." A supersafra americana, que provocou forte queda nas cotações internacionais do produto, praticamente torna inviável a continuidade das exportações do milho brasileiro, conclui o pesquisador. EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS RECEBIDOS (IPR) ------------------------------------------- QUADRISSEMANA VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- 3ª quadrissemana/novembro 1,87 2ª quadrissemana/novembro +0,21 1ª quadrissemana/novembro +1,48 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de outubro +0,15 3ª quadrissemana/outubro +1,39 2ª quadrissemana/outubro +2,62 1ª quadrissemana/outubro +0,68 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de setembro +0,77 3ª quadrissemana/setembro +1,50 2ª quadrissemana/setembro +0,72 1ª quadrissemana/setembro +0,68 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de agosto +2,01 3ª quadrissemana/agosto +3,27 2ª quadrissemana/agosto +3,38 1ª quadrissemana/agosto +4,25 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de julho -1,64 3ª quadrissemana/julho -3,35 2ª quadrissemana/julho -1,62 1ª quadrissemana/julho -1,99 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de junho +2,27 3ª quadrissemana/junho +2,61 2ª quadrissemana/junho +1,59 1ª quadrissemana/junho +1,92 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO NA 3ª QUADRISSEMANA DE NOVEMBRO ------------------------------------------- PRODUTO VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Algodão -2,86 Amendoim -6,78 Arroz -5,00 Banana 0,58 ------------------------------------------- Batata -11,11 Café 6,28 Cana-de-açúcar 4,55 Cebola -38,46 ------------------------------------------- Feijão -4,94 Laranja 2,25 Milho -3,33 Soja -3,77 ------------------------------------------- Tomate -22,73 Trigo 0,00 Aves 6,67 Boi gordo 2,48 ------------------------------------------- Leite 0,00 Ovos 10,62 Suínos 2,15 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO DOS PREÇOS POR GRUPO ------------------------------------------- GRUPO VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Grãos + café -2,53 Frutas 2,08 Olerícolas -19,52 Produtos de Origem Vegetal 0,72 Produtos de Origem Animal 3,94 ------------------------------------------- Total do IPR 1,87 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA