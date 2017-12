IEA: preços agrícolas fecham agosto em alta de 2,01% São Paulo, 1 - O índice de preços recebidos pelos agricultores (IPR) subiu 2,01% em agosto, variação 3,65 pontos percentuais acima da verificada em julho. "Os preços agrícolas voltaram a crescer devido ao efeito do inverno em várias culturas, às menores quedas dos preços nos mercados internacionais e ao crescimento das exportações", diz o pesquisador Nelson Batista Martin, diretor do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, IPR teve uma alta de 2,15% e ficou 7,34% abaixo da variação do IGP-M do período (9,49%) e 2,25 pontos percentuais abaixo do 4,41% do IPC-Fipe 4,41%). Em doze meses, o IPR subiu 5,19% e foi 7,25 pontos percentuais inferior ao IGP-M (12,44%) e 1,49% menor que o IPC-Fipe (6,68% ). Segundo Martin, no ano doze produtos apresentaram crescimento no preço, com destaque para banana, batata, cebola, tomate e suínos que tiveram aumento acumulado superior a 20%. "Já café, cana-de-açúcar, aves, boi, leite e ovos registraram aumentos inferiores a 20%, enquanto oito produtos tiveram reduções no preço, dos quais cinco com mais de 20% (algodão, amendoim, arroz, feijão e laranja)". Ele observa que neste ano e em agosto, a batata foi um dos destaques entre os produtos analisados. Apresentou um dos maiores aumentos de preço no ano (193,79%) devido à menor área plantada na safra da seca e a perdas por excesso de chuva. Nos últimos doze meses, a cebola e a batata foram os destaques entre os produtos analisados, com expressiva alta nas suas cotações (+180%), em função de menor oferta por problemas climáticos e de atraso no plantio e na colheita no ano de 2004. No caso da cebola, a menor oferta elevou fortemente os preços no ano e nos últimos doze meses (360,61%), explica Martin Veja a seguir a evolução dos preços recebidos e variação por produto e por grupo. EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS RECEBIDOS ------------------------------------------- MES VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Agosto/04 +2,01 Julho/04 -1,64 Junho/04 +2,27 Maio/04 +1,58 Abril/04 +0,88 Março/04 -0,43 Fevereiro/04 -0,46 Janeiro/04 -1,99 Dezembro/03 +1,10 Novembro/03 +0,23 Outubro/03 +0,93 Setembro/03 +0,69 Agosto/03 +3,26 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO DOS PREÇOS POR PERÍODO ------------------------------------------------------ PRODUTO AGO/04 JAN-AGO/04 AGO/03-AGO/04 ------------------------------------------------------ Algodão 0,59 -22,27 -3,39 Amendoim 7,84 -27,63 -1,79 Arroz -6,59 -25,09 -8,74 Banana 1,80 21,91 43,64 ------------------------------------------------------ Batata 10,65 193,79 184,00 Café 1,17 17,93 15,75 Cana-de-açúcar 6,90 3,33 -3,13 Cebola 38,18 375,00 360,61 ------------------------------------------------------ Feijão 2,00 -21,54 -20,93 Laranja 0,00 -27,69 -21,61 Milho 0,65 -6,67 0,92 Soja -1,14 -18,12 4,19 ------------------------------------------------------ Tomate -6,86 59,02 154,69 Trigo -18,40 -5,77 -10,92 Aves -3,23 5,63 3,45 Boi gordo -0,81 1,50 4,01 ------------------------------------------------------ Leite 3,70 14,29 7,69 Ovos -3,05 2,04 -14,43 Suínos 7,45 32,05 46,92 ------------------------------------------------------ Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO DOS PREÇOS POR GRUPO EM AGOSTO ------------------------------------------- Grupo Variação (%) ------------------------------------------- Grãos + café 0,29 Frutas 0,18 Olerícolas 4,82 Produtos Vegetais 3,47 Produtos Animais -0,62 ------------------------------------------- Total - IPR 2,01 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA