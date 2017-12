IEA: preços agrícolas sobem 0,15% em outubro São Paulo, 3 - O índice de preços recebidos pelos produtores rurais (IPR) fechou outubro em alta de 0,15% em outubro, variação 0,62 ponto percentual inferior à verificada em setembro (0,77%). Os cálculos são do pesquisador Nelson Batista Martin, diretor do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Segundo Martin, os preços agrícolas mantiveram leve tendência de alta, em função de uma forte desaceleração de suas cotações nos últimos dez dias, do aumento da oferta interna, da queda de preços nos mercados internacionais e da valorização do real. No período de janeiro a outubro deste ano, o IPR apresenta uma variação acumulada de 3,08%, em comparação com 10,69% do IGP-M e 5,25% do IPC-Fipe (estimativa). "Isto indica lenta recuperação do poder de troca dos agricultores, ainda que com perdas de 7,61 pontos percentuais em relação ao IGP-M e de 2,17 pontos percentuais frente ao IPC-Fipe", diz Martin. No acumulado deste ano, dez produtos apresentaram crescimento no preço, com destaque para batata, café, cebola, feijão e suínos, que tiveram aumento acumulado superior a 20%. Já os preços da banana, cana-de-açúcar, aves, boi e leite registraram aumentos inferiores a 20%. Nove produtos tiveram reduções no preço, dos quais seis abaixo de 20% (algodão, amendoim, arroz, laranja, soja e ovos). A batata foi um dos destaques entre os produtos analisados, com alta de 86,21%, devido à menor área plantada na safra da seca e a perdas por excesso de chuva. No período de doze meses, houve um recuo contínuo do IPR até março de 2004, quando iniciou uma lenta recuperação. "Com o desempenho em outubro, esse índice acumulado apresentou variação positiva de 4,45% e ficou abaixo da alta de 11,91% do IGP-M e de 5,97% (estimado) do IPC-Fipe. "Assim, os preços agrícolas, nos últimos 12 meses, apresentam perda de 7,46 pontos percentuais em relação ao IGP-M e de 1,52 ponto percentual frente ao IPC-Fipe", diz Martin. Ele observa que nos últimos doze meses dez produtos apresentaram crescimento positivo de preços , dos quais seis com altas superiores a 20% e quatro com taxa inferior a 20% . A cebola, batata e feijão foram os destaques entre os produtos analisados, com expressiva alta nas suas cotações, em função de menor oferta por problemas climáticos e de atraso no plantio na safra de 2004/05. "No caso da cebola, a menor oferta elevou fortemente os preços no ano e nos últimos doze meses (100,00%)". Martin aponta o feijão como outro destaque de alta no acumulado de doze meses (41,84%). O feijão deve ter um período de entressafra vai ficar maior, devido ao atraso no plantio da safra das águas do ano agrícola 2004/05, com expectativa de falta do produto, diz Martin. EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS RECEBIDOS ------------------------------------------- MES VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Outubro/04 +0,15 Setembro/04 +0,77 Agosto/04 +2,01 Julho/04 -1,64 Junho/04 +2,27 Maio/04 +1,58 Abril/04 +0,88 Março/04 -0,43 Fevereiro/04 -0,46 Janeiro/04 -1,99 Dezembro/03 +1,10 Novembro/03 +0,23 Outubro/03 +0,93 Setembro/03 +0,69 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO DOS PREÇOS POR PERÍODO ------------------------------------------------------ PRODUTO OUT/04 JAN-OUT/04 OUT/03-OUT/04 ------------------------------------------------------ Algodão -5,00 -22,27 -3,39 Amendoim -5,42 -26,58 -15,45 Arroz 0,00 -24,53 -8,05 Banana -11,14 3,40 0,00 ------------------------------------------------------ Batata 0,00 86,21 38,46 Café -6,82 24,62 24,24 Cana-de-açúcar 3,13 10,00 10,00 Cebola 0,00 56,25 100,00 ------------------------------------------------------ Feijão -4,76 23,08 41,84 Laranja 8,13 -20,35 -18,67 Milho -4,46 -9,09 -1,96 Soja -7,20 -24,24 -27,64 ------------------------------------------------------ Tomate -46,37 -17,07 21,43 Trigo -2,23 -19,17 -14,43 Aves -4,32 9,15 6,90 Boi gordo 2,02 0,67 0,50 ------------------------------------------------------ Leite -1,79 12,24 7,84 Ovos 1,55 -23,62 -25,14 Suínos -1,78 33,25 24,97 ------------------------------------------------------ Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO DOS PREÇOS POR GRUPO EM SETEMBRO ------------------------------------------- Grupo Variação (%) ------------------------------------------- Grãos + café -5,50 Frutas 6,26 Olerícolas -22,70 Produtos Vegetais 0,15 Produtos Animais 0,14 ------------------------------------------- Total - IPR 0,15 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA