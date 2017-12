IEA: preços agrícolas sobem 0,68% na 1ª quadrissemana de outubro São Paulo, 13 - Os preços agrícolas subiram 0,68% na primeira quadrissemana de outubro, alta 0,09 ponto percentual inferior à verificada no mês de setembro. Os dados são do levantamento realizado pelo pesquisador Nelson Batista Martin, do Instituto de Economia Agrícola (IEA. "O índice de preços recebidos pelos agricultores (IPR) manteve a tendência de alta, em função da elevação dos preços dos produtos vegetais e das cotações internacionais de algumas commodities, como o café, suco de laranja e açúcar." Segundo Martin, dos 19 produtos analisados, nove apresentaram crescimento no preço (algodão, amendoim, arroz, café, cana-de-açúcar, feijão, laranja, aves e suíno), enquanto nove tiveram reduções (banana, batata, cebola, milho, soja, tomate, trigo, boi e ovos). O destaque de alta foi o preço do feijão (+48,15%), enquanto a queda mais expressiva ocorreu na cebola (-34,62%). "Entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços de grãos e frutas puxou o preço do grupo em 1,33%, apesar da redução nas cotações das olerícolas. Já no segmento animal, o aumento nas cotações de aves (frango) e suínos não impediu a redução de 0,49% no preço do grupo devido à retração nos preços de ovos e boi. O resultado foi à alta de 0,68% no índice geral (IPR)." O pesquisador observa que o preço do feijão vem apresentando forte alta em função do atraso no plantio da safra das águas do ano agrícola 2004/05, principalmente no Paraná e em São Paulo, que amplia o período da entressafra do produto. Veja a seguir a evolução do índice de preços recebidos e a variação dos preços por produto. EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS RECEBIDOS (IPR) ------------------------------------------- QUADRISSEMANA VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- 1ª quadrissemana/outubro +0,68 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de setembro +0,77 3ª quadrissemana/setembro +1,50 2ª quadrissemana/setembro +0,72 1ª quadrissemana/setembro +0,68 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de agosto +2,01 3ª quadrissemana/agosto +3,27 2ª quadrissemana/agosto +3,38 1ª quadrissemana/agosto +4,25 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de julho -1,64 3ª quadrissemana/julho -3,35 2ª quadrissemana/julho -1,62 1ª quadrissemana/julho -1,99 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de junho +2,27 3ª quadrissemana/junho +2,61 2ª quadrissemana/junho +1,59 1ª quadrissemana/junho +1,92 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO NA 1ª QUADRISSEMANA DE OUTUBRO ------------------------------------------- PRODUTO VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Algodão 1,71 Amendoim 7,27 Arroz 6,10 Banana -5,18 ------------------------------------------- Batata -41,30 Café 14,74 Cana-de-açúcar 3,23 Cebola -34,62 ------------------------------------------- Feijão 48,15 Laranja 5,29 Milho -5,58 Soja -7,04 ------------------------------------------- Tomate -31,14 Trigo -10,61 Aves 17,24 Boi gordo -2,46 ------------------------------------------- Leite 0,00 Ovos -19,63 Suínos 1,27 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO DOS PREÇOS POR GRUPO ------------------------------------------- GRUPO VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Grãos + café 3,87 Frutas 4,27 Olerícolas -35,66 Produtos de Origem Vegetal 1,33 Produtos de Origem Animal -0,49 ------------------------------------------- Total do IPR 0,68 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA