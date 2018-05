IGP-10 desacelera para 0,43% em julho, aponta FGV

SÃO PAULO - O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) teve elevação de 0,43% em julho, após alta de 0,63% em junho, influenciado principalmente pela desaceleração dos preços no varejo e da construção.

Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, no acumulado do ano, o índice registra alta de 2,10% e, em 12 meses até julho, a inflação pelo IGP-10 ficou em 5,62%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo-10 (IPA-10), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, teve ligeira aceleração da alta para 0,49%, ante 0,43% em junho.

Contribuiu para esse resultado a aceleração do avanço dos preços dos produtos agropecuários para 0,80% em julho, ante 0,57% no mês anterior.

Já o Índice de Preços ao Consumidor-10 (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, desacelerou para uma alta de 0,13% em julho, frente ao avanço de 0,39% em junho.

Segundo a FGV, o resultado do IPC foi influenciado principalmente pelo grupo Alimentação, com queda de 0,37% em julho após alta de 0,41% anteriormente. A maior contribuição para o movimento partiu do item hortaliças e legumes, cuja taxa registrou queda de 9,40% após recuo de 2,26%.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção-10 (INCC-10) desacelerou a alta para 0,71% em julho, contra avanço de 2,48% no mesmo período do mês anterior.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.

Ainda com a inflação em foco, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu na semana passada elevar a Selic para 8,50% ao ano, ante 8%.

O mercado agora aguarda a divulgação da ata dessa reunião, na quinta-feira, em busca de mais indícios sobre os rumos da política monetária.