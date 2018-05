IGP-DI de junho fica em 0,76% ante 0,32% em maio

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) ficou em 0,76% em junho ante 0,32% em maio, informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Até o mês passado, o IGP-DI acumula altas de 6,28% nos últimos 12 meses e de 1,85% no ano. O resultado ficou dentro do intervalo das projeções do mercado financeiro, que esperava taxas de 0,58% a 0,81%, com mediana de 0,68%, conforme levantamento feito pelo AE Projeções.

A FGV informou também os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, ficou em 0,85% no mês passado, após registrar 0,01% em maio. Já o IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, cresceu 0,35% em junho, em comparação com 0,32% em maio.

O INCC-DI, que mede o impacto de preços na construção civil, apresentou elevação de 1,15% no mês passado ante 2,25% em maio. O período de coleta de preços para o IGP-DI de junho foi do dia 1º a 30 do mês passado.

O grupo Transportes, que variou de -0,19% em maio para +0,30% em junho, contribuiu para a aceleração do IGP-DI do mês passado. Segundo a FGV, o destaque dentro do grupo Transportes ficou para o item tarifa de ônibus urbano, cuja taxa passou de -1,34% para 2,10%. Além de Transportes, registraram alta os grupos Habitação (de 0,39% para 0,67%), Educação, Leitura e Recreação (de 0,28% para 0,35%) e Comunicação (de 0,10% para 0,23%). O IPC passou de +0,32% em maio para +0,35% em junho.

Quatro das oito classes de despesa componentes do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), um dos componentes do IGP-DI, apresentaram acréscimo em suas taxas de variação na passagem de maio para junho.