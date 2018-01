Iguatemi compra 8,4% do shopping Pátio Higienópolis por R$ 125 milhões

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers anunciou nesta quinta-feira a aquisição de 8,4% do shopping Pátio Higienópolis, passando a deter uma participação total de 11,2% no empreendimento. O acordo foi firmado com a Fundação Conrado Wessel, por um valor total de R$ 125 milhões.

Desse montante, uma parcela de R$ 88,3 milhões corresponde à aquisição de participação no condomínio comercial Shopping Pátio Higienópolis ("SPH1"), enquanto os restantes R$ 36,8 milhões são referentes à compra de participação na expansão do empreendimento (SPH2).

O valor será pago da seguinte forma: R$ 75,0 milhões à vista e R$ 50,0 milhões em 25 de fevereiro de 2016, corrigido pela variação de 100% do CDI no período. Em comunicado, a Iguatemi ressaltou que, em 2014, o Shopping Pátio Higienópolis teve uma receita de R$ 104,9 milhões, sendo R$ 79,3 milhões referentes ao SPH1 e R$ 25,6 milhões ao SPH2. Já o resultado operacional líquido (NOI) chegou a R$ 98,2 milhões, com R$ 74,0 milhões oriundos do SPH1 e R$ 24,2 milhões, do SPH2.

A Iguatemi explicou que, a partir de uma proposta apresentada e devido à renúncia expressa de alguns acionistas ao exercício do seu direito de preferência, a empresa adquiriu uma participação adicional à proporção que lhe caberia no SPH1, além de passar a participar também do SPH2.