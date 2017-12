IICA: governo terá representantes em reunião na Costa Rica IICA: governo terá representantes em reunião na Costa Rica O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Edílson Guimarães, participará amanhã e Quinta-feira (27), em San José, na Costa Rica, de reunião do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). Durante o encontro serão discutidas as diretrizes para a organização até 2010, bem como os programas de Biotecnologia e Biossegurança e de Agroenergia e Biocombustíveis, entre outros. O Secretário de Relações Internacionais do Mapa, Célio Porto, também participa do evento.