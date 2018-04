Importação de minério de ferro pela China sobe 2,94% em outubro As importações de minério de ferro pela China em outubro cresceram 2,94 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, para 30,616 milhões de toneladas. No ano, entre janeiro e o mês passado, o setor registra uma alta de 20,21 por cento nas compras de minério. Grande parte do minério importado em outubro pelo maior produtor de aço do mundo veio da Austrália, 14,38 milhões de toneladas, uma expansão de 27,63 por cento. Enquanto isso, o Brasil entregou 7,58 milhões de toneladas ao país asiático, numa expansão mais modesta, de 5,92 por cento em relação a outubro de 2007. Sofreram reduções os volumes de minério importados da Índia, 14 por cento, para 3,7 milhões de toneladas; e Canadá, queda de 33,63 por cento. Em destaque ficaram as compras de minério de ferro venezuelano, que dispararam 193 por cento, para 410,8 mil toneladas. As importações de produtos de aço somaram 1,15 milhão de toneladas em outubro e no acumulado dos 10 meses de 2008 as compras desses produtos recuaram 5 por cento, para 13,47 milhões de toneladas. Já as exportações de produtos siderúrgicos somaram 4,62 milhões de toneladas em outubro. A variação percentual não estava disponível junto às autoridades alfandegárias. Entre janeiro e outubro, as vendas externas de produtos de aço da China somam 53,12 milhões de toneladas, uma redução de 1,2 por cento em relação ao mesmo período de 2007. (Por Rujun Shen; Texto de Alberto Alerigi Jr.)