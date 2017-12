Importação de trigo em agosto cai 27% ante 2003, para 395,8 mil t São Paulo, 23 - Os desembarques de trigo importado voltaram a cair em agosto, segundo dados fornecidos hoje pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo). No mês passado entraram no País 395.892 toneladas do cereal, sendo 395.326 t da Argentina e 566 t do Paraguai. O volume é 27% inferior ao importado em agosto do ano passado, quando os desembarques totalizaram 541.925 toneladas. Em relação a julho, foram 91.300 toneladas a menos. De janeiro a agosto as importações de trigo somam 3.296.995 toneladas contra 4.680.775 toneladas no mesmo período de 2003. Com o avanço da colheita do Paraná, que nesta semana atinge 45% da área semeada, a indústria tende a diminuir ainda mais as negociações com trigo no exterior. No início do ano a Abitrigo projetava para 2004 uma redução nas exportações de pelo menos 30%. A produção recorde de 5,8 milhões de toneladas de trigo em 2003 diminuiu a dependência do grão importado. Para este ano, a expectativa é colher outra safra recorde, de aproximadamente 6 milhões de toneladas. Em agosto, os desembarques de farinha de trigo somaram 3.173 toneladas contra 1.339 toneladas no mesmo mês de 2003. Já as importações de pré-mistura e pastas para panificação somaram, segundo a Abitrigo, 18.613 toneladas no mês de agosto, ante 23.456 t em agosto do ano passado. Em relação a julho, a importação de pré-mistura caiu (foram 20.892 t no mês) e a de farinha de trigo cresceu (um total de 1.522 no mês).