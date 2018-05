Importação de veículos deve ter leve recuperação no segundo semestre

Após registrar queda de 23% nas vendas de veículos e comerciais leves importados no acumulado do primeiro semestre ante igual período de 2012, a Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva) prevê que o segundo semestre do ano apresentará uma leve recuperação. "Mas recuperação não quer dizer que vai ser bom", ressalvou o presidente da entidade, Flávio Padovan.

Segundo o executivo, preocupações com o aumento da inflação e um nível mais elevado do dólar influenciam as perspectivas. "No início do ano, imaginávamos fechar 2013 com vendas de 150 mil unidades", afirmou. "Já fizemos uma reavaliação e agora estamos estimando algo em torno de 120 mil, mas vai depender muito do desempenho do segundo semestre."

De acordo com Padovan, o "maior estrago" do dólar ocorreu no ano passado, quando a cotação da moeda americana saiu da faixa de R$ 1,70 para mais de R$ 2. "Não vamos dizer que não atrapalha", reforçou. A entidade informou que os números de julho devem ficar em torno de 10 mil unidades emplacadas e espera que essa média se mantenha nos próximos meses. Em junho, segundo dados da Abeiva, foram emplacados 9.606 veículos ante 9.586 em maio. "Precisamos manter a média em torno de 10 mil veículos para alcançarmos a estimativa de 120 mil", disse.

Segundo Padovan, a queda nas vendas este ano ainda reflete o aumento do IPI para veículos importados anunciado pelo governo no fim de 2011. "O primeiro semestre do ano passado ainda foi forte por conta das unidades sem IPI", explicou.