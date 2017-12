Importações de soja da China caem 15,7% de janeiro a outubro São Paulo, 12 - A China importou 15,52 milhões de toneladas de soja nos dez primeiros meses do ano, uma queda de 15,7% no ano. Já as exportações de óleos comestíveis subiram 38,5% no ano para 5,79 milhões de toneladas. As informações foram divulgadas hoje pela agência estatal de notícias Xinhua News Agency. A agência não divulgou os dados do mês de outubro. As informações são da Dow Jones.