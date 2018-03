Incorporação da BrT Part. pela Brasil Telecom é aprovada

A Brasil Telecom, empresa do Grupo Oi, informa que em assembleias gerais realizadas em 30 de setembro foi aprovada a incorporação da BrT Participações pela BrT, o que representa a segunda fase da reorganização societária para a migração dos acionistas para a Telemar Norte Leste S.A.

Os detentores de ações ordinárias da BrT Part dissidentes da deliberação terão direito de retirada no valor de R$ 15,90 por ação para as que tenham sido adquiridas até o dia 25 de abril de 2008. Não terão direito os detentores de ações PN da BrT Part nem titulares de American Depositary Shares, que por sua vez são representativos de ações PN. O prazo para o exercício do direito de retirada é de 5 de outubro a 3 de novembro de 2009, inclusive.

A data e a forma de pagamento do reembolso, bem como a data dos leilões de frações resultantes da substituição da posição de cada acionista da BrT Part serão informados após o término desse prazo. As ações de BrT Part continuarão a ser negociadas até nova orientação.

No mesmo comunicado, a BrT Part informa que a partir de 3 de novembro não estará mais sujeita a práticas de governança corporativa do Nível 1 da BM&FBovespa.