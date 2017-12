Índia deve importar 1,5 milhão de toneladas de açúcar em 2004/05 São Paulo, 23 - As importações de açúcar demerara no atual ano comercial (outubro 2004/setembro 2005) poderão atingir 1,5 milhão de t devido à menor produção doméstica. A projeção é da Associação das Usinas de Açúcar da Índia. Segundo o presidente da associação Vivek M. Pittie, disse que já foram adquiridas 800.000 toneladas no atual ano fiscal. O ministro da Agricultura do país, Sharad Pawar, descartou hoje a possibilidade de importar açúcar refinado para compensar a queda da produção no mercado interno. Ele falou aos repórteres durante conferência que reúne a indústria local em Nova Delhi. Pawar disse que a indústria poderá aumentar as importações de demerara aproveitando-se do recuo dos preços no mercado internacional. "Espero que a indústria explore esse potencial pelo interesse da nação", afirmou. Pawar ratificou a estimativa da indústria de importação de 1,5 milhão de t de demerara em 2004/05. A associação estima que a produção de açúcar do país no ano safra deverá ser de 12 milhões de t, abaixo dos 14 milhões de t no ano safra 2003/04. As informações são da Dow Jones.