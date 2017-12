Índia planeja subsidiar exportação de algodão São Paulo, 5 - O governo indiano está considerando as propostas para oferecer subsídios aos exportadores de algodão, com o objetivo de impulsionar os ganhos do setor diante da queda dos preços da commodity, disse hoje o ministro da Alimentação do país Sharad Pawar. Segundo Pawar, a proposta foi recebida pelo governo dos principais estados produtores. Pawar disse que a assistência financeira poderia ser na forma de apoio ao transporte do produto dos armazéns aos portos ou custeio de parte do frete oceânico. A produção de algodão da Índia é estimada em 21 milhões de fatos (1 fardo = 170 quilos), contra 18 milhões do ano anterior. O volume exportado pelo país foi pequeno: em torno de 800.000 fardos no ano fiscal encerrado em 30 de setembro. As informações são da Dow Jones.