Índia volta a desistir de importação de trigo Nova Deli, 28 - A trading estatal indiana MMTC adiou os planos de importar trigo devido aos altos preços internacionais da commodity, disse hoje um representante do governo. Esta é a quinta iniciativa frustrada da Índia em menos de três meses. "O preço a que o trigo está disponível para entrega em portos indianos é impraticável para o mercado local", afirmou o oficial, que ponderou que o fracasso nas tentativas de importação não representa uma ameaça ao abastecimento doméstico. No começo do mês, a MMTC abriu licitação para importar 50 mil toneladas de trigo, com opção para comprar mais 50 mil toneladas. A aquisição seria feita para atender o interesse da indústria. No entanto, a estatal rejeitou todas as ofertas. "A MMTC queria importar trigo ao preço de US$ 260 a US$ 270/t, enquanto os preços para entrega na Índia estão atualmente acima de US$ 300/t", explicou o indiano. As informações são da Dow Jones.