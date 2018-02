Indiana Tata apresenta Nano, o carro mais barato do mundo A montadora indiana Tata Motors apresentou nesta quinta-feira o carro mais barato do mundo. O modelo, batizado de Nano, possui quatro lugares, motor de 625 cilindradas e terá preço de 100 mil rúpias (2,5 mil dólares), devendo chegar ao mercado no final do ano. Os impostos e as margens de lucros dos revendedores devem elevar o valor, mas ainda assim o carro custaria metade do custo de seu concorrente mais próximo em termos de preço. "Eu asseguro que o carro que projetamos está dentro das normas de segurança e critérios estrangeiros acerca de questões ambientais", afirmou o presidente do conselho da empresa, Ratan Tata, enquanto revelava o "carro do povo" ao mundo na Auto Expo em Nova Délhi. O modelo vem sendo planejado há anos como uma alternativa segura e acessível para os milhões de indianos que frequentemente carregam uma família de quatro pessoas em motocicletas. O motor do carro fica na parte de trás do veículo e tem rendimento de 20 quilômetros por litro, segundo a empresa. Ele deve ser oferecido em um modelo básico, além de outros dois mais luxuosos. A expectativa da companhia é de produzir 250 mil Nanos, para uma eventual demanda de 1 milhão de unidades. As atenções do Nano fizeram as grandes montadoras do mundo voltarem suas atenções para mercados emergente e motores mais econômicos, como consequência da crescente preocupação global com o ambiente e as altas no preço do petróleo. A Ford afirmou esta semana que irá fabricar um carro de pequeno porte na Índia em dois anos. A Volkswagen, Toyota, Honda e Fiat também confirmaram planos semelhantes para mercados emergentes, onde um forte crescimento econômico passou a tornar a compra de um automóvel mais acessível à população. A Tata afirmou que iria focar no mercado interno por dois ou três anos antes de pensar em exportar o Nano para países como África, América Latina e sudeste asiático. Na Índia apenas 8 em cada 1.000 pessoas possuem carro, o que representa um grande potencial de mercado, incluindo pessoas que desejam trocar suas motos por veículos mais seguros.