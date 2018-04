Índices de Wall Street têm quarta alta consecutiva

Os lucros da IBM ajudaram o mercado a se livrar de uma manhã ruim. O índice S&P 500 registrou uma continuação dos ganhos da semana, que foram os melhores quatro dias desde março, quando se recuperava das mínimas em 12 anos.

A IBM registrou alta de 3,2 por cento e gerou o maior boom no índice Dow Jones da sessão. Sua ação ainda subiu 2,9 por cento after-market após a divulgação de seus resultados trimestrais.

"Com o mercado melhorando, está implícito nisso a expectativa de que continuaremos a ver uma recuperação nos lucros das empresas", disse o presidente da Macro Risk Advisors Dean Curnutt, em Nova York.

O JPMorgan continuou a onda de resultados positivos da semana, divulgando um bom lucro trimestral, mas advertiu sobre a deterioração do setor de crédito de consumo. As ações do banco acabaram fechando em baixa de 0,4 por cento.

No fechamento, o índice Dow Jones referência da bolsa de Nova York, avançou 1,1 por cento, para 8.711 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,19 por cento, para 1.885 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve alta de 0,86 por cento, para 940 pontos.