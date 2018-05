Inflação da baixa renda sobe 0,33% em junho

SÃO PAULO - O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) de junho, que mede inflação para população de baixa renda, subiu 0,33%, de 0,18% em maio, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No ano, o índice acumula alta de 3,03% e em 12 meses, de 6,43%. Já o IPC-BR subiu 0,35%. A taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em 6,22%, nível abaixo do registrado pelo IPC-C1.

Das oito classes de despesa que compõem o índice, cinco tiveram alta: Transportes (-1,02% para 0,88%); Habitação (0,29% para 0,67%); Comunicação (-0,16% para 0,29%);

Educação, Leitura e Recreação (0,12% para 0,31%); e Despesas Diversas (0,17% para 0,29%).

Os destaques de alta nesses grupos foram tarifa de ônibus urbano (-1,69% para 1,53%), tarifa de eletricidade residencial (-1,33% para 0,83%), tarifa de telefone residencial (-0,53% para 0,00%), passeios e férias (-2,41% para 1,73%) e serviço religioso e funerário (0,07% para 0,88%).

Apenas três grupos tiveram desaceleração: Alimentação (0,26% para -0,22%); Saúde e Cuidados Pessoais (0,74% para 0,39%); e Vestuário (0,87% para 0,51%).