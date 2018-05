Inflação de São Paulo tem alta de 0,32% em junho

SÃO PAULO - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação da cidade de São Paulo, registrou alta de 0,32% em junho. Já em maio, o IPC havia apresentado um avanço de 0,10%. Na comparação com a terceira quadrissemana de junho, o IPC teve uma alta maior, pois o índice apresentou alta de 0,30% naquela leitura.

O resultado apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ficou dentro do intervalo das estimativas de 18 instituições do mercado financeiro consultadas pelo AE Projeções, que oscilavam entre altas de 0,20% e 0,40%, com mediana em 0,36%.

Habitação teve alta de 0,33% no fechamento de junho, depois de registrar um avanço de 0,34% na terceira quadrissemana do mês e uma baixa de 0,01% em maio.

Alimentação permaneceu em território negativo na comparação entre as três leituras, no entanto mostrou baixas cada vez menores. O grupo fechou o mês de junho em queda de 0,05%, após baixas de 0,14% na terceira quadrissemana e de 0,28% em maio.

Transportes teve altas cada vez maiores. O grupo teve um avanço de 0,92% em junho, superando as altas de 0,85% na terceira quadrissemana e de 0,04% no fechamento de maio.

Saúde, por outro lado, teve altas cada vez menores. Depois de avançar 0,94% no fechamento de maio e 0,28% na terceira quadrissemana de junho, Saúde encerrou o sexto mês do ano em alta de 0,19%. Vestuário seguiu o mesmo caminho ao terminar junho com avanço de 0,23%, depois de altas de 0,88% em maio e de 0,41% na terceira leitura de junho.

Educação encerrou junho com alta de 0,01%. O avanço de maio havia sido de 0,03% e o da terceira quadrissemana de junho havia ficado em 0,02%

Despesas Pessoas teve pequenas variações na comparação entre as três leituras, mas permaneceu em terreno positivo em todas. Em junho, o grupo registrou avanços de 0,31% no fechamento do mês e de 0,33% na terceira quadrissemana. Já na última leitura de maio, Despesas Pessoas havia ficado em alta de 0,30%.

Ano

O IPC-Fipe acumula altas de 1,89% no acumulado do ano e de 5,20% no acumulado de 12 meses encerrados em junho.

No acumulado do ano, a Fipe mostra que os gastos com Educação lideraram a lista das maiores altas no IPC, acumulando avanço de 6,74%. O grupo Saúde veio em seguida, com 3,74%, acompanhado por Alimentação (3,12%). Transporte acumula acréscimo de 2,62% no ano. Vestuário subiu 1,77% assim como Despesas Pessoais. Habitação foi o único grupo em baixa, com queda de 0,34% no acumulado do ano.

Dentre os grupos que fazem parte do IPC, o que apresentou a maior alta no acumulado de 12 meses encerrados em junho foi Alimentação (11,27%), seguido por Educação (7,89%), Despesas Pessoais (7,33%), Saúde (6,29%), Vestuário (3,84%), Transporte (2,99%) e Habitação (1,06%).

Veja como ficaram os itens que compõem o IPC no mês de junho:

Habitação: 0,33%

Alimentação: -0,05%

Transportes: 0,92%

Despesas Pessoais: 0,31%

Saúde: 0,19%

Vestuário: 0,23%

Educação: 0,01%

Índice Geral: 0,32%