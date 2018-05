Inflação semanal recua em cinco capitais em junho

SÃO PAULO - O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), recuou em cinco das sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de junho em relação à terceira. No geral, o IPC-S registrou variação de 0,35% no fechamento do mês ante 0,37% na quadrissemana imediatamente anterior.

Por região, o IPC-S recuou em Brasília (de 0,33% para 0,31%), Belo Horizonte (de 0,07% para -0,10%), Recife (de 0,28% para 0,17%), Porto Alegre (de 0,41% para 0,40%) e São Paulo (de 0,47% para 0,43%). O IPC-S avançou em Salvador (de 0,15% para 0,32%) e teve ligeira alta no Rio de Janeiro (de 0,49% para 0,50%).