ING vende 50% da seguradora Pacific Antai para banco chinês

O Ing Groep vai vender sua fatia de 50% em uma de suas duas joint ventures seguradoras na China para o China Construction Bank, informaram as duas companhias. O ING disse que o acordo vai permitir que o grupo saia da Pacific Antai Life Insurance, a joint venture 50-50 que detinha com o China Pacific Insurance Group.

O conglomerado financeiro holandês afirmou que manterá a joint venture 50-50 com o Beijing Capital Group, a ING Capital Life.

O acordo está sujeito à aprovação regulatória e deve ser concluído no segundo semestre de 2010, informou o ING. Em comunicado separado, o China Construction Bank disse que os reguladores bancários e de seguradoras do país vão revisar o acordo. As informações são da Dow Jones.