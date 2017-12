Inmet alerta para possibilidade de granizo no PR, MS, SP e MG Brasília, 13 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou hoje para a chegada de uma frente fria vinda do Sul que pode provocar chuvas fortes e possível queda de granizo no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A ocorrência está prevista para o período que vai de amanhã, 14, até sábado, 16. De acordo com informações do instituto, é provável que a chuva venha a atingir o sul de Goiás. Segundo o meteorologista Francisco Alves, a frente fria se encontra hoje na Região Sul do País está se deslocando para o Sudeste. As informações são da assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura.