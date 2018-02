Inova??o da ind?stria brasileira ainda ? menor que na Europa

Mesmo com o crescimento do investimento em inova??o tecnol?gica no Pa?s, divulgado nesta ter?a-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat?stica, a taxa de inova??o (porcentual das empresas que inovam sobre o total de empresas) da ind?stria brasileira ainda ? menor que a de pa?ses europeus. ? Em 2005, a taxa apurada no Brasil, de 35,62%, ficou abaixo da apurada na Alemanha (73,66%), Espanha (36,54%), Fran?a (36,17%), It?lia (37,49%), Noruega (43,53%) e Su?cia (54,67%). ? A taxa de inova??o da ind?stria apurada na pesquisa do IBGE ?, na verdade, de 33,4% e inclui produtos e processos. No entanto, como os levantamentos dos pa?ses compar?veis incluem tamb?m os projetos de inova??o, eles (os projetos) foram incorporados aos dados nos resultados comparativos e a taxa brasileira da ind?stria, para esse fim, subiu para 35,62%. ? No caso do setor de telecomunica??es, a taxa de inova??o do Brasil (47,27%) tamb?m ? inferior ? da Alemanha (69,32%), It?lia (54,63%), Noruega (55,81%) e Su?cia (50,5%), mas ? superior ? da Espanha (34,85%) e Fran?a (42,05%). ? No que diz respeito ?s atividades de inform?tica, a taxa de inova??o brasileira ? de 61,25%, menor que a da Alemanha (93,55%) e maior do que a da Espanha (55,08%) e It?lia (42,78%).