Intenção de compra de bens duráveis em SP é maior em 10 anos

A intenção de compra de bens duráveis dos consumidores de São Paulo para o terceiro trimestre deste ano subiu 1,8 ponto porcentual, para 74,2%, ante o segundo trimestre, de acordo com pesquisa do Programa de Administração do Varejo (Provar), da Fundação Instituto de Administração (FIA). O resultado é 12,4 pontos porcentuais superior ao do mesmo período do ano passado. O Provar informou que esse é o melhor resultado da série iniciada em 1999.

Em relação ao terceiro trimestre de 2008, os maiores crescimentos na intenção de compra foram registrados em automóveis (41,2%), móveis (34,6%), eletroeletrônicos (32,6%), material de construção (27%), cama, mesa e banho (16,7%), linha branca (13,1%) e informática (2,8%). Já telefonia e celular teve variação zero, enquanto cine e foto e eletroportáteis apresentaram retração nas intenções de compra.

Segundo comunicado do Provar, "há nitidamente uma tendência de melhora da confiança dos indivíduos em adquirir novos produtos", quando comparado ao trimestre anterior. "O consumidor deverá continuar sendo sensível ao ambiente de ofertas, promoções e desoneração fiscal que vem sendo amplamente comunicado", completa o comunicado.

Sobre o total das compras previstas para ocorrer no terceiro trimestre, os produtos de informática lideram a intenção de compra de 500 consumidores paulistanos, com 14,2%, seguido por linha branca (12,2%), cine e foto (11,6%), móveis (10,4%), telefonia e celulares (9,8%), eletroeletrônicos (9,2%), material de construção (7,4%) e automóveis e motos (6,8%).