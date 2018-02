Investidor hesita após últimas altas e Wall Street pouco oscila

Investidores deram uma pausa para avaliarem o rali exatamente um dia após o Dow Jones ter avançado à máxima em 13 meses.

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, subiu 0,20 por cento na sessão, para 10.246 pontos.

Mas o Nasdaq caiu 0,14 por cento, para 2.151 pontos. O S&P 500 teve oscilação negativa de 0,01 por cento, para 1.093 pontos.

O Dow Jones teve apenas um pequeno ganho, mas renovou a máxima em 13 meses, uma vez que comunicados de tom cauteloso por parte de autoridades do Fed acerca das perspectivas para a economia ressaltaram a percepção de que a política monetária afrouxada permanecerá intacta no início do próximo ano.

"Há muitos sinais contraditórios sobre se temos um forte rali de fim de ano com dinheiro sendo injetado por investidores que perderam o bonde do atual momento positivo ou se começamos a ver algum embolso de lucros à medida que investidores miram uma potencial recuperação do emprego em 2010", disse Michael Sheldon, estrategista-chefe de mercado da RDM Financial, em Westport, Connecticut.

As ações da American Express, componente do Dow Jones, subiram 1,6 por cento, depois de a companhia afirmar que os gastos com cartões de crédito aumentaram em outubro em comparação a setembro, outro sinal de que o pior da crise financeira pode ter passado para a maior empresa de cartão de crédito dos Estados Unidos.

Papéis de construtoras sofreram abalo, com o índice Dow Jones que mede o desempenho do setor de construção de casas recuando 2 por cento, após dados da Associação Nacional de Corretores de Imóveis mostrarem que os preços das casas caíram no terceiro trimestre ante os níveis de um ano em 80 por cento das cidades norte-americanas.

DR Horton perdeu 3,6 por cento, enquanto KB Home caiu 3,3 por cento.

No âmbito financeiro, as ações da MBIA recuaram 26,7 por cento, um dia depois de a seguradora divulgar prejuízo no terceiro trimestre.

Os papéis do banco regional Zions Bancorp caíram 7,6 por cento, ao passo que o índice de bancos KBW recuou 1,4 por cento.

Na ponta de cima, Monsanto avançou 5,2 por cento, após a companhia elevar suas expectativas para o lançamento acelerado de novos produtos.