Investidores olham fatia da Petrobrás na Braskem

Pelo menos dois grandes grupos estrangeiros estão interessados em conversar com a Petrobrás para comprar a fatia da estatal na petroquímica Braskem. A petroleira faz parte do bloco de controle da companhia, com 36,1% da participação na petroquímica.

Os grupos Brookfield, do Canadá, e Saudi Aramco, da Arábia Saudita, têm interesse no negócio, apurou o Estado. “A Brookfield está olhando vários negócios no Brasil, não só ligados à infraestrutura, como mercado imobiliário. O braço de private equity da companhia (que compra participações em empresas) está bem ativo”, disse uma fonte próxima ao assunto.

Segundo essa mesma fonte, ainda não há negociações em curso, mas a fatia da Braskem interessa à Brookfield. A multinacional está só esperando o aval da estatal para avaliar melhor o ativo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o interesse da Saudi Aramco na Braskem é antigo. O que pesa, segundo fontes, é o fator Petrobrás. “Neste momento, os gestores avaliam quais seriam as implicações de se tornar sócio de um negócio que pertence à Petrobrás”, disse outra fonte, referindo-se à Operação Lava Jato, que investiga corrupção na estatal. A Braskem tem a Odebrecht e a Petrobrás como acionistas e ambas são alvo de investigação. Grupos estatais chineses também têm interesse na petroquímica. Na semana passada, a Petrobrás confirmou que pretende se desfazer da fatia na Braskem. O Bradesco BBI tem o mandato do negócio. A estatal colocou outros ativos à venda e tem pressa em vendê-los.

Procurada, a Brookfield não comentou. Saudi Aramco e Petrobrás não retornaram pedidos de entrevista.