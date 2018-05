IPO da Chrysler pode ficar pronto até o fim do ano O executivo-chefe da montadora italiana Fiat, Sergio Marchione, disse nesta terça-feira, 30, que as preparações para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Chrysler devem ficar prontas até o fim deste ano. "Provavelmente em novembro ou dezembro nós estaremos em condições de avançar com o IPO", comentou ele durante uma teleconferência com investidores.